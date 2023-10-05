ФСБ задержала жителя Владимирской области за шпионаж в пользу Украины

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ФСБ задержала жителя Владимирской области, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать информацию о военных железнодорожных эшелонах, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Злоумышленник проживает в городе Гусь-Хрустальном. По данным следствия, по указу украинской стороны он планировал передать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по Владимирской области.

В ФСБ уточнили, что задержанный по своему желанию пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украиной. Его действия были взяты под контроль, а переписка задокументирована, добавили в ведомстве.

Кроме того, у силовиков есть подтверждение получения денежного вознаграждения через расписку и фотоотчет. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Днем ранее ФСБ задержала в Алтайском крае мужчину из Челябинской области, который планировал осуществить подрыв администрации города Рубцовска по указанию проукраинской террористической организации. В отношении злоумышленника начали дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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