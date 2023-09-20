20 сентября, 08:54Происшествия
Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих – ФСБ
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Уголовное дело завели в отношении жителя Барнаула, отравившего воду, которая предназначалась для военнослужащих российской армии. Об этом рассказали представители ФСБ по Алтайскому краю.
"Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил", – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Чтобы доказать представителям Украины, что он разделяет их позицию, 42-летний мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Свои преступные действия он зафиксировал на видео.
Злоумышленника арестовали. На него завели уголовное дело по статьям о покушении на госизмену и покушении на теракт.
Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.
Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Согласно данным силовых структур, полученные данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.
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