В Совбезе заявили о предотвращении спецслужбами РФ 144 терактов с начала СВО

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С начала спецоперации количество терактов против России резко возросло, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

По его словам, за это время на территории страны совершили 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт. Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 256 террористических преступлений, из них 144 теракта.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт на железной дороге в Крыму.

По данным ФСБ, подготовкой теракта занимался россиянин 1978 года рождения, проживающий в Севастополе. Сбор сведений о нахождении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России он выполнял по указанию военной разведки Украины.

Специалисты обнаружили в оборудованном им тайнике самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за отправку Киеву данных о ВС РФ