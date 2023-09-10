10 сентября, 17:17Политика
В Совбезе заявили о предотвращении спецслужбами РФ 144 терактов с начала СВО
Фото: 123RF/grigorenko
С начала спецоперации количество терактов против России резко возросло, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
По его словам, за это время на территории страны совершили 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт. Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 256 террористических преступлений, из них 144 теракта.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт на железной дороге в Крыму.
По данным ФСБ, подготовкой теракта занимался россиянин 1978 года рождения, проживающий в Севастополе. Сбор сведений о нахождении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России он выполнял по указанию военной разведки Украины.
Специалисты обнаружили в оборудованном им тайнике самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.
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