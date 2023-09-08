ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", – заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, подготовкой теракта занимался россиянин 1978 года рождения, проживающий в Севастополе. Сбор сведений о нахождении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России он выполнял по указанию военной разведки Украины.

Специалисты обнаружили в оборудованном им тайнике самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Краснодарского края, который попытался покинуть территорию России с целью присоединиться к Вооруженным силам Украины. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме перехода на сторону противника".

До этого силовики задержали гражданина Украины, который собирал взрывные устройства для диверсионной группы, действовавшей в Запорожской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".



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