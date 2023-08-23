В ЛНР ликвидировали диверсантов ВСУ, планировавших теракты в канун выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Луганской Народной Республике ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая собиралась провести теракты в преддверии выборов, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах региона рассказали, что получили информацию о том, что противник собирается забросить ДРГ в районе населенного пункта Спорное для перехода линии боевого соприкосновения и дальнейшего проведения терактов против ряда госслужащих.

Этот участок местности находится в зоне ответственности подразделения Барс-16 "Кубань". Информацию передали бойцам отряда специального назначения, которые не дали противнику пересечь линию боевого соприкосновения и уничтожили их огнем стрелкового оружия и артиллерии.

Командир спецгруппы отряда с позывным Шатун сообщил, что всего было уничтожено порядка 10 военнослужащих ВСУ. Со стороны отряда потерь нет, несмотря на то что бойцы попали под сосредоточенный огонь ВСУ. По группе били кассетными боеприпасами и из минометов.

17 августа в ЛНР задержали гражданина Украины, который с октября 2022 года оказывал содействие вооруженным формированиям Украины, собирая сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники.

До этого в ЛНР задержали еще одного мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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