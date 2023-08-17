ФСБ задержала в Красноярском крае двух человек, планировавших подрыв станции связи

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Сотрудники УФСБ задержали в Красноярском крае двоих подозреваемых, планировавших подрыв базовых станций связи в ЗАТО Зеленогорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

"Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске", – говорится в сообщении.

Операцию осуществляли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю вместе с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по региону.

Ранее российские силовики пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. По данным ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны украинской армии, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

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