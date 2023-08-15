В Великобритании задержали граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ – СМИ

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В Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали трех граждан Болгарии, они проходят подозреваемыми по делу о шпионаже в пользу РФ. Двое мужчин и женщина были заключены под стражу еще в феврале. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова проживали на территории Великобритании. Власти Лондона посчитали, что они были сотрудниками российских спецслужб, в связи с чем их задержали.

В данный момент мужчины и женщина продолжают находиться под арестом.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщал, что спецслужбы республики арестовали двух россиян, которых обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов о ЧВК "Вагнер" на территории Кракова и Варшавы.

По словам министра, граждане РФ выслушали обвинения и впоследствии были заключены под стражу.

До этого Каминьский заявлял, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Белоруссии якобы по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Мужчина по имени Михаил А. проводил наблюдение за военными объектами и портами, а также занимался пропагандистской деятельностью в пользу российской стороны, отметил он. Подозреваемый был арестован на три месяца.



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