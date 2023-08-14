Спецслужбы Польши арестовали двух россиян, обвиняемых в шпионаже

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Спецслужбы Польши заключили под стражу двух россиян, которых обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов о ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

"Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве", – отметил он.

По словам министра, граждане РФ выслушали обвинения и впоследствии были арестованы.

Ранее Каминьский заявлял, что сотрудники АВБ Польши задержали белоруса якобы по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, гражданин по имени Михаил А. проводил наблюдение за военными объектами и портами, а также занимался пропагандистской деятельностью в пользу РФ. Подозреваемый был арестован на три месяца.

До этого польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.



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