ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

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Сотрудники управления ФСБ РФ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, который с октября прошлого года передавал вооруженным формированиям Украины (ВФУ) данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ. Его подозревают в шпионаже.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины", – передает слова сотрудников ведомства РИА Новости.

По данным следствия, с октября 2022 года он был задействован в проведении СВО по заданию другого гражданина, который действовал в интересах украинской стороны. Подозреваемый собирал информацию о местах дислокации и передвижении военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также о российских военных, тем самым оказывая содействие ВФУ.

Следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении мужчины, его подозревают по статье о шпионаже. Фигурант дела был задержан, в данный момент ведется следствие, добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Пензенской области задержали жителя региона, который передавал данные об участниках специальной военной операции (СВО) Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчина стал фигурантом дела о госизмене. За передачу данных он получал вознаграждение от сотрудников СБУ.

В ведомстве уточнили, что мужчина также передавал данные о семьях военных, предполагая, что в будущем все участники СВО и их близкие будут устранены.



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