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19 октября, 08:27

Политика

Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий РФ на Украине

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz​

Польские военные превентивно задействовали авиацию в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

В сообщении командования утверждается, что в польском воздушном пространстве "превентивно действуют военно-воздушные силы". Причиной названы удары беспилотниками, которые якобы, по данным ведомства, наносит Россия по целям на западе Украины.

В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер. Их цель – обеспечение и защита польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны.

Отмечается, что в последнее время Польша прибегает к таким мерам регулярно.

Ранее польские военные сообщили о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанным объектом. Для поиска предполагаемого места падения была направлена наземная поисково-спасательная группа. Поисковая операция проходит к югу от Люблина.

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