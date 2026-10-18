Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 07:59

Политика

ВС Польши сообщили о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом

Фото: 123RF.соm/kvitkanastroyu

Польские военные проверяют сообщения о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанным объектом. Для поиска предполагаемого места падения направлена наземная поисково-спасательная группа, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Поисковая операция проходит к югу от Люблина. К ней также привлечены сотрудники полиции и военной полиции.

Военные намерены проверить данные радиолокационного наблюдения и сообщения местных жителей. Они также выясняют, мог ли зафиксированный сигнал быть связан с метеорологическими явлениями или аномалиями.

Ранее в Польше на побережье Балтийского моря обнаружили фрагменты НЛО. Военная жандармерия республики сообщила, что обстоятельства происшествия на пляже в Карвии расследуются под надзором прокурора отдела по военным делам.

Читайте также


политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика