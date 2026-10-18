ВС Польши сообщили о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом

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Польские военные проверяют сообщения о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанным объектом. Для поиска предполагаемого места падения направлена наземная поисково-спасательная группа, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Поисковая операция проходит к югу от Люблина. К ней также привлечены сотрудники полиции и военной полиции.

Военные намерены проверить данные радиолокационного наблюдения и сообщения местных жителей. Они также выясняют, мог ли зафиксированный сигнал быть связан с метеорологическими явлениями или аномалиями.

Ранее в Польше на побережье Балтийского моря обнаружили фрагменты НЛО. Военная жандармерия республики сообщила, что обстоятельства происшествия на пляже в Карвии расследуются под надзором прокурора отдела по военным делам.