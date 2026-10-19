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19 октября, 07:50

Регионы

Трех медведей ликвидировали в Хакасии за выходные

Фото: depositphotos/LuaAr​

Трех медведей отстрелили в Хакасии за прошедшие выходные, 17 и 18 октября. Всего с начала сезона в республике ликвидировали 229 особей, сообщил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик в своем канале в MAX.

"Надеюсь, скоро все косолапые залягут в спячку и не будут досаждать нашим жителям", – написал Бученик.

По его оценке, сезон сложился тяжелый, так как таких выходов медведей не было 30 лет.

Больше всего зверей ликвидировали в Саяногорске и его окрестностях – 61 особь. В Абазе добыли 58 медведей, в Таштыпском районе – 41, в Аскизском – 23, в Ширинском – 16, в Бейском – 14, в Боградском – 7, в Орджоникидзевском – 5, в Усть-Абаканском – 4.

В республике действует режим повышенной готовности.

В общей сложности в текущем году в России отстрелили более 4,6 тысячи медведей. Наибольшее количество случаев пришлось на Сибирь и Дальний Восток. При этом общая численность бурых медведей в стране продолжает расти.

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