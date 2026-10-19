Продюсер Разин оспорил права на 28 песен "Ласкового мая" через суд в Турции

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Серикский 1-й межрайонный суд в Турции удовлетворил просьбу продюсера Андрея Разина об установлении прав на 28 песен группы "Ласковый май". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Разин, проигравший в российских судах иски об исключительных правах на песни музыкального коллектива, инициировал судебные процессы в Турции, гражданином которой он также является. В России продюсер проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

"На основании вышеизложенного: в удовлетворении иска истца отказать; установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения (28 песен) является ответчик Андрей Разин", – говорится в решении суда первой инстанции по итогам рассмотрения гражданского спора.

Истцом в турецком суде выступил российский предприниматель Николай Коржиков. Он был одним из номинальных владельцев товарных знаков "Ласкового мая" в российском арбитраже и других судах, которые во всех инстанциях признали фальшивыми документы, представленные Разиным и аффилированными с ним лицами. По данным следователей из РФ, Коржиков также фигурирует "в мошеннической схеме Разина", следует из материалов дела.

Судебный процесс в Турции об исключительных правах на песни группы обошелся ответчикам почти в 50 тысяч турецких лир (80 тысяч рублей). Эта сумма включает издержки на юристов и минимальные отступные за объекты спора.

В ноябре прошлого года против продюсера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он длительное время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать деньги, полученные как правообладателем песен. В декабре Разина объявили в международный розыск.

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы и отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, признавшее Разина автором песен "Ласкового мая". Апелляционная инстанция согласилась с доводами заявителя о противоречивости позиции продюсера – в 2005 году он называл автором спорных произведений Кузнецова, а в 2007 году заявил об авторстве на себя. Разина заочно арестовали по обвинению в мошенничестве.

В июне суд лишил продюсера последнего товарного знака группы "Ласковый май". Позднее МВД России переобъявило Разина в розыск.