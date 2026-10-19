Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 08:26

Шоу-бизнес

Продюсер Разин оспорил права на 28 песен "Ласкового мая" через суд в Турции

Фото: depositphotos/belchonock

Серикский 1-й межрайонный суд в Турции удовлетворил просьбу продюсера Андрея Разина об установлении прав на 28 песен группы "Ласковый май". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Разин, проигравший в российских судах иски об исключительных правах на песни музыкального коллектива, инициировал судебные процессы в Турции, гражданином которой он также является. В России продюсер проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

"На основании вышеизложенного: в удовлетворении иска истца отказать; установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения (28 песен) является ответчик Андрей Разин", – говорится в решении суда первой инстанции по итогам рассмотрения гражданского спора.

Истцом в турецком суде выступил российский предприниматель Николай Коржиков. Он был одним из номинальных владельцев товарных знаков "Ласкового мая" в российском арбитраже и других судах, которые во всех инстанциях признали фальшивыми документы, представленные Разиным и аффилированными с ним лицами. По данным следователей из РФ, Коржиков также фигурирует "в мошеннической схеме Разина", следует из материалов дела.

Судебный процесс в Турции об исключительных правах на песни группы обошелся ответчикам почти в 50 тысяч турецких лир (80 тысяч рублей). Эта сумма включает издержки на юристов и минимальные отступные за объекты спора.

В ноябре прошлого года против продюсера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он длительное время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать деньги, полученные как правообладателем песен. В декабре Разина объявили в международный розыск.

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы и отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, признавшее Разина автором песен "Ласкового мая". Апелляционная инстанция согласилась с доводами заявителя о противоречивости позиции продюсера – в 2005 году он называл автором спорных произведений Кузнецова, а в 2007 году заявил об авторстве на себя. Разина заочно арестовали по обвинению в мошенничестве.

В июне суд лишил продюсера последнего товарного знака группы "Ласковый май". Позднее МВД России переобъявило Разина в розыск.

Бывшего продюсера "Ласкового мая" обвинили в подделке договора с Юрием Шатуновым

Читайте также


судышоу-бизнесза рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика