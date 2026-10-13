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13 октября, 08:52

Шоу-бизнес

Продюсера "Ласкового мая" повторно объявили в розыск

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина переобъявили в розыск. Об этом сообщается в базе МВД России.

В карточке указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, а в графе с особыми приметами отмечено повторное объявление в розыск. Прежнюю карточку изъяли.

Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что обновление данных может быть связано с новым уголовным делом, дополнительными эпизодами в уже расследуемом деле или расширением географии поисков, в том числе объявлением Разина в международный розыск.

В ноябре 2025 года против Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он длительное время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать деньги, полученные как правообладателем песен. В декабре Разина объявили в международный розыск.

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы и отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, признавшее Разина автором песен "Ласкового мая". Апелляционная инстанция согласилась с доводами заявителя о противоречивости позиции продюсера – в 2005 году он называл автором спорных произведений Кузнецова, а в 2007 году заявил об авторстве на себя. Разин заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

В июне суд лишил продюсера последнего товарного знака группы "Ласковый май".

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