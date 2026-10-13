Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 09:37

Технологии

Цифровой двойник столицы помог спроектировать площадки проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сервисы цифрового двойника использовали при подготовке площадок проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили в департаменте информационных технологий, передает портал мэра и правительства столицы.

Виртуальная модель Москвы позволила заранее проверить, как временные арт-объекты и фестивальные конструкции будут выглядеть на улицах города, влиять на движение пешеходов и сочетаться с окружающей застройкой.

С помощью трехмерных моделей специалисты оценивали размещение крупных конструкций еще до начала работ. Например, в виртуальную копию города поместили арт-павильон проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Аналогичным образом прорабатывали павильоны "Воздушный шар" на Трубной площади и "Самовар" на Старом Арбате, а также решения по озеленению Нового Арбата.

При выборе мест для мероприятий учитывали доступность пространства для разных категорий посетителей. Специалисты проверяли ширину проходов, наличие пандусов и тактильной плитки, чтобы площадками могли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, родители с колясками и пожилые горожане. В исторической части столицы отдельно оценивали, насколько оформление соответствует архитектурному окружению по цвету, стилю и масштабу.

Еще один этап проектирования был связан с безопасностью и удобством эксплуатации объектов. В частности, анализировали расположение источников света относительно городской иллюминации, устойчивость конструкций к погоде, особенности их установки и последующего демонтажа. Также проверяли экологические последствия размещения площадок: могли ли сооружения перекрыть солнечный свет для газонов и цветников и подходят ли используемые материалы для городской среды.

Для согласования проектов готовили интерактивные презентации с трехмерной визуализацией. В них включали расчеты пешеходных потоков, схемы маршрутов и возможные варианты использования территории. Виртуальные прогулки помогали оценить удобство навигации, восприятие оформления и связь площадок с туристическими маршрутами. На основании этих материалов городские власти принимали решения об утверждении проектов.

Цифровой двойник Москвы представляет собой трехмерную модель столицы, в которой отражены здания, улицы, инженерные коммуникации, транспортная инфраструктура и зеленые зоны. В системе собрано более 9 тысяч аналитических слоев с данными о городских сетях, экологии, демографии и других параметрах. Ежегодно инструменты платформы используют при принятии более 2 тысяч управленческих решений, связанных со строительством, благоустройством и безопасностью.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала года в столице перевели в цифровой формат и обновили более 80 городских услуг. Всего на портале mos.ru доступно свыше 460 электронных услуг и сервисов, в том числе для записи в кружки и спортивные секции, передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки. Сергунина отметила, что развитием цифровых сервисов Москва занимается в рамках повышения качества жизни горожан.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
технологиигород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика