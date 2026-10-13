Цифровой двойник столицы помог спроектировать площадки проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сервисы цифрового двойника использовали при подготовке площадок проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили в департаменте информационных технологий, передает портал мэра и правительства столицы.

Виртуальная модель Москвы позволила заранее проверить, как временные арт-объекты и фестивальные конструкции будут выглядеть на улицах города, влиять на движение пешеходов и сочетаться с окружающей застройкой.

С помощью трехмерных моделей специалисты оценивали размещение крупных конструкций еще до начала работ. Например, в виртуальную копию города поместили арт-павильон проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Аналогичным образом прорабатывали павильоны "Воздушный шар" на Трубной площади и "Самовар" на Старом Арбате, а также решения по озеленению Нового Арбата.

При выборе мест для мероприятий учитывали доступность пространства для разных категорий посетителей. Специалисты проверяли ширину проходов, наличие пандусов и тактильной плитки, чтобы площадками могли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, родители с колясками и пожилые горожане. В исторической части столицы отдельно оценивали, насколько оформление соответствует архитектурному окружению по цвету, стилю и масштабу.

Еще один этап проектирования был связан с безопасностью и удобством эксплуатации объектов. В частности, анализировали расположение источников света относительно городской иллюминации, устойчивость конструкций к погоде, особенности их установки и последующего демонтажа. Также проверяли экологические последствия размещения площадок: могли ли сооружения перекрыть солнечный свет для газонов и цветников и подходят ли используемые материалы для городской среды.

Для согласования проектов готовили интерактивные презентации с трехмерной визуализацией. В них включали расчеты пешеходных потоков, схемы маршрутов и возможные варианты использования территории. Виртуальные прогулки помогали оценить удобство навигации, восприятие оформления и связь площадок с туристическими маршрутами. На основании этих материалов городские власти принимали решения об утверждении проектов.

Цифровой двойник Москвы представляет собой трехмерную модель столицы, в которой отражены здания, улицы, инженерные коммуникации, транспортная инфраструктура и зеленые зоны. В системе собрано более 9 тысяч аналитических слоев с данными о городских сетях, экологии, демографии и других параметрах. Ежегодно инструменты платформы используют при принятии более 2 тысяч управленческих решений, связанных со строительством, благоустройством и безопасностью.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала года в столице перевели в цифровой формат и обновили более 80 городских услуг. Всего на портале mos.ru доступно свыше 460 электронных услуг и сервисов, в том числе для записи в кружки и спортивные секции, передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки. Сергунина отметила, что развитием цифровых сервисов Москва занимается в рамках повышения качества жизни горожан.