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13 октября, 08:52

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МВД: вернуть водительские права можно после пересдачи экзамена и оплаты штрафов

В МВД напомнили, как вернуть водительские права после лишения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водители, лишенные прав за нарушения правил дорожного движения, смогут вернуть их после истечения срока наказания, но для этого им придется выполнить ряд обязательных условий. Об этом РИА Новости напомнили в пресс-службе МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, изъятое водительское удостоверение можно получить назад только после пересдачи экзамена на знание ПДД. Помимо этого, гражданину необходимо будет погасить все ранее наложенные административные штрафы.

Отдельные требования предъявляются к водителям, лишенным прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством пьяному человеку, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Для возврата удостоверения в этих случаях потребуется пройти обязательное медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Автоматизированная система начнет фотографировать кандидатов, а видеокамеры будут вести запись экзамена в реальном времени. Также изменения внесут в правила, связанные с медзаключением.

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