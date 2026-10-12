Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 16:31

Транспорт

Верховный суд запретил лишать прав водителей без доказательств управления автомобилем

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Лишать водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования можно только после того, как будет подтверждено, что человек действительно находился за рулем в момент возможного нарушения. Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

Суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Нижнего Новгорода и направил его на новое рассмотрение: мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Как отмечали сотрудники ДПС, 1 мая прошлого года он управлял автомобилем Daewoo Nexia с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

Он уверял, что машину вел его знакомый, а сам он сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель. Однако в этот момент автомобиль "дернулся", проехал несколько сантиметров и заглох. Свидетели также указали, что до остановки за рулем был другой человек.

Нижестоящие суды не проверили заявления водителя и никак не оценили. В результате Верховный суд постановил, что видеозапись и показания свидетелей не подтверждают, что мужчина управлял автомобилем в момент предполагаемого нарушения.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие годы определят критерии применения устройств блокировки двигателя при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков), систем контроля усталости водителя и дистанционного контроля за скоростью передвижения и манерой вождения. Срок реализации задачи – 2026–2030 годы. Ответственными стали Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт.

Читайте также


судытранспорт

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика