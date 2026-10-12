Верховный суд запретил лишать прав водителей без доказательств управления автомобилем

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Лишать водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования можно только после того, как будет подтверждено, что человек действительно находился за рулем в момент возможного нарушения. Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

Суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Нижнего Новгорода и направил его на новое рассмотрение: мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Как отмечали сотрудники ДПС, 1 мая прошлого года он управлял автомобилем Daewoo Nexia с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

Он уверял, что машину вел его знакомый, а сам он сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель. Однако в этот момент автомобиль "дернулся", проехал несколько сантиметров и заглох. Свидетели также указали, что до остановки за рулем был другой человек.

Нижестоящие суды не проверили заявления водителя и никак не оценили. В результате Верховный суд постановил, что видеозапись и показания свидетелей не подтверждают, что мужчина управлял автомобилем в момент предполагаемого нарушения.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие годы определят критерии применения устройств блокировки двигателя при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков), систем контроля усталости водителя и дистанционного контроля за скоростью передвижения и манерой вождения. Срок реализации задачи – 2026–2030 годы. Ответственными стали Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт.