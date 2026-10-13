Спрос на работников кухни вырос в 2,3 раза в России за год

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Работодатели в России почти в 2,3 раза чаще искали работников кухни для подработки в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования рынка.

В среднем за смену таким исполнителям предлагают 5,5 тысячи рублей, оплата выросла на 42%.

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и на упаковщиков, их стали искать в 2,3 раза чаще, предлагая почти 7,6 тысячи рублей за смену. Количество предложений для продавцов увеличилось в 2,2 раза, а средняя оплата достигла 4,7 тысячи рублей.

Среди профессий, для которых за год заметнее всего выросли предлагаемые выплаты, лидировали промоутеры: их средний заработок за смену увеличился на 55% и составил 3 132 рубля. Для сотрудников торгового зала оплата выросла на 37%, до 3 804 рублей.

Со стороны исполнителей интерес к подработке сильнее всего увеличился у курьеров – на 53%. Упаковщиками стали интересоваться на 32% чаще, сборщиками мебели – на 18%.

Ранее руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева охарактеризовала экспансию искусственного интеллекта как "медленно надвигающееся цунами" для мировой экономики. Она отметила, что ИИ уже вытесняет специалистов, выполняющих рутинные операции, тогда как на рынке труда увеличивается доля низкооплачиваемого физического труда.