Жительницу Приамурья оштрафовали за распространение ИИ фото медведя

Фото: MAX/"Пресс-служба судов Амурской области"

Жительницу поселка Магдагачи Амурской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за распространение сгенерированного искусственным интеллектом изображения медведя, сообщила пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Фотография, которую женщина отправила знакомой в шутку, вызвала беспокойство местных жителей и привлекла внимание правоохранительных органов.

"Мировой судья по Магдагачинскому окружному судебному участку № 2 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Костылевой А. С., распространившей в интернете заведомо недостоверную общественно значимую информацию, создавшую угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (часть 9 статья 13.15 КоАП РФ)", – сообщили в инстанции.

Снимок был создан с помощью ChatGPT и разошелся по мессенджерам. После этого жители стали обращаться в полицию и диспетчерские службы, а информация дошла до главы района. Для проверки сообщений о медведе привлекали охотников и специальную технику.

Одна из жительниц поселка рассказала, что реалистичное изображение настолько ее напугало, что она боялась выходить из дома и не могла сходить в магазин.

Женщина признала вину и раскаялась. Во время судебного разбирательства она также попросила вернуть ей iPhone 15, пояснив, что использует телефон в работе.

Минимальный размер штрафа по вменяемой обвиняемой статье составляет 30 тысяч рублей, однако суд снизил сумму вдвое, приняв во внимание, что женщина совершила правонарушение впервые, а также ее личные и имущественные обстоятельства и смягчающие факторы.

Ранее в Красноярске за неделю зарегистрировали 32 обращения из-за появления медведей рядом с жилыми территориями. По данным городской администрации, все сообщения поступили из районов, расположенных у леса, а для проверки сигналов полиция задействовала мобильные группы. При этом число обращений о встречах с хищниками снизилось: с 22 по 28 сентября их было 19, а с 29 сентября по 6 октября – 17. Количество сообщений об обнаружении медвежьих следов за тот же период сократилось с 103 до 71.