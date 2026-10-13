Собянин: отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще пять беспилотников, летевших в сторону Москвы во вторник, 13 октября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО сбили еще 15 беспилотников. Всего с вечера понедельника, 12 октября, на подлете к столице уничтожены уже 70 вражеских БПЛА.

На фоне продолжающейся атаки столичный аэропорт Шереметьево начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании.

