Собянин: еще 15 БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны отражена атака еще 15 БПЛА, летевших на российскую столицу. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее средства ПВО на подлете к Москве ликвидировали 10 вражеских беспилотников. Таким образом, общее количество ликвидированных с вечера 12 октября воздушных целей достигло 25.

На этом фоне аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов. Указывалось, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

