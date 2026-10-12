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12 октября, 22:43

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили 10 БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

На месте падения обломков развернута работа специалистов экстренных служб, указал градоначальник.

Ранее он рассказывал, что средства ПВО Минобороны утром 12 октября уничтожили 16 беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков также выполняли свою работу специалисты экстренных служб.

На этом фоне аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов. Указывалось, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

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