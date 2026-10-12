Средства ПВО за ночь сбили 151 БПЛА над регионами России

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Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 151 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака отражалась в период с 20:00 11 октября по 08:00 12 октября.

В частности, дроны были уничтожены над Смоленской, Ярославской, Тульской, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Тверской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее один человек пострадал в результате падения фрагментов БПЛА в Туапсе. Врачи оказывали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Вместе с тем произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.

