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12 октября, 14:50

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Депутат Огуль назвал плюсы запрета на продажу вейпов родившимся с 2009 года

Пожизненный запрет: в России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

В России предложили пожизненно запретить продавать вейпы родившимся с 1 января 2009 года, сообщили СМИ. Насколько реализуема такая мера и к какому эффекту она приведет, разбиралась Москва 24.

Поколение без курения?

Фото: 123RF.com/grispb

Запрет на продажу вейпов тем, кто родился после 1 января 2009 года, может появиться в России. Инициатива вошла в рекомендации круглого стола секции "Здравоохранение и здоровый образ жизни" Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере – совещательного органа под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщили "Ведомости".

Кроме вейпов, было предложено запретить продавать таким россиянам нюхательный и жевательный табак, а также табак для кальяна. Самым старшим из тех, кого коснется эта мера, сейчас около 17 лет.

Помимо возрастного запрета, регуляторам рекомендовано проработать нанесение предупреждений о вреде никотина прямо на корпус электронных сигарет и вейпов, а также ограничить добавки, повышающие привлекательность продукции: ароматизаторы, красители, соли никотина, аммиак, ацетальдегид и сахара. По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава, на сегодняшний день электронные сигареты курят около 27% городских мальчиков и 24% девочек 15–17 лет.

Поколенческие меры в отношении никотинсодержащей продукции применяются за рубежом: в частности, на Мальдивах с ноября 2025 года табак ограничен для родившихся после 1 января 2007-го, а в Великобритании в 2026 году одобрили запрет для появившихся на свет с 1 января 2009-го (заработает с 2027-го). В то же время власти Новой Зеландии приняли похожий закон в 2022-м, но решили отменить его уже через год.

В то же время с 1 марта 2027-го регионы смогут самостоятельно вводить пятилетние моратории на вейпы. К примеру, соответствующий законопроект подготовлен в Мурманской области, аналогичные меры приняли в Удмуртии. Всего возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции рассматривают власти 28 российских регионов.

"Потребление сократится в десятки раз"

Фото: depositphotos/Nikodash

Депутат Госдумы Леонид Огуль в разговоре с Москвой 24 заявил, что идея о поколенческом запрете продажи вейпов пока не обсуждалась в нижней палате парламента.

"По моему мнению, плюсы очевидны: если это будет работать, то пойдет на благо здоровья подрастающего поколения. Это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки", – поделился своим мнением парламентарий.

В то же время необходимо проанализировать, не приведет ли это, например, к росту "черного рынка", обратил внимание Огуль.

Поэтому вопрос надо сначала тщательно изучить, посмотреть, как подобные законы работают в других странах. Возможно, тогда будет понятно, насколько механизм применим и эффективен для России.
Леонид Огуль
депутат Госдумы

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев в разговоре с Москвой 24 также призвал изучить опыт других стран, однако отметил, что правильного ответа на вопрос о целесообразности введения подобных мер нет. По его словам, при принятии таких решений "есть сложности", однако какие именно, парламентарий не уточнил.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что полный запрет продажи табака для целого поколения вряд ли будет введен, так как федеральный и региональные бюджеты зависят в том числе от акцизов, которые поступают в казну.

"Поэтому ограничения нужны, но вряд ли они будут настолько глобальны", – уточнил он.

Не бывает мер, которые работают на 100 процентов, но все равно продажи и потребление таких изделий сократятся в десятки раз. Кто-то, естественно, найдет способ достать – как говорится, свинья грязь найдет. Но таких людей будет как минимум на порядок меньше, чем сейчас. Поэтому даже неидеальный запрет способен радикально изменить ситуацию.
Павел Шапкин
председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Также Шапкин призвал запретить вейпы на территории России в целом, а не только для конкретного поколения.

"Для людей старшего возраста они тоже опасны и приводят к ускоренной деградации легких. Все эти растворители, которыми приходится дышать курильщику, очень вредны для альвеол. В частности глицерин: если, например, смазать им кожу, она начнет сохнуть, появится раздражение, произойдет разрушение кожного покрова. Представьте, то же самое происходит в легких. Иммунная система начинает идти вразнос, и все это накапливается", – сказал Шапкин.

Кроме того, вейпы способны провоцировать бессимптомное воспаление легких, вплоть до двусторонней пневмонии. Поэтому запрет этой продукции – вопрос не возраста, а здоровья целого поколения, заключил специалист.

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Веткина Анастасия

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