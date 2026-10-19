ПВО ВС России за ночь уничтожила 149 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 149 украинских БПЛА, передает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что все аппараты были самолетного типа. Какие именно регионы оказались в зоне работы ПВО, в сообщении не уточняется.

Ранее Вооруженные силы России ударили по логистическому центру "Новая почта" в городе Ровно. По уточненным данным, на территории логоцентра хранились и распределялись грузы двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

Также был поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр" в Хмельницком. Этот объект использовался для хранения грузов в интересах врага. Помимо этого, при переходе морем было поражено морское судно.

