Заморозки могут прийти в Москву в ночь на 20 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе в ночь на 20 октября прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

"Заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в Подмосковье. В Москве впервые в этом сезоне столбик минимального термометра опустится до околонулевых значений", – написал специалист.

По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в столице опустится до минус 1 градуса. При этом в Подмосковье ожидается до минус 4 градусов.

Как отмечал метеоролог Михаил Леус, в первой половине этой недели погоду в Москве будет формировать антициклон. В этом случае ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие осадков.