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19 октября, 10:04

Технологии

Пользователей "Авито" предупредили о возможных сбоях в работе сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые сервисы "Авито" могут работать с перебоями. Это связано с техническими сложностями на стороне одного из провайдеров, сообщили в пресс-службе платформы.

"Скоро все восстановим. Приносим извинения", – говорится в сообщении.

По данным портала Downdetector, за час на работу сервиса поступило 1,8 тысячи жалоб. Из них на работу сайта жаловались 42%, мобильного приложения – 24% и личного кабинета –14%. Также проблемы отмечались в оповещениях.

Ранее два оператора связи "П.А.К.Т." и "еТелеком" в Санкт-Петербурге предупредили абонентов о проблемах с интернетом. Причиной стала мощная DDoS-атака на серверное оборудование.

Оба оператора пообещали восстановить работу в ближайшее время. Всего на сбои пожаловались более 500 человек. Больше всего жалоб пришлось на пользователей "еТелеком".

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