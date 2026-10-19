Жительницу Крыма задержали за съемку объектов ПВО для Киева

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Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма, подозреваемую в съемке российских объектов противовоздушной обороны (ПВО) по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что фигуранткой дела о государственной измене стала россиянка 1963 года рождения. По данным ФСБ, жительница поселка городского типа Черноморского по собственной инициативе установила контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины.

По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео объекты ПВО, дислоцированные в регионе, а затем передавала материалы представителям иностранной спецслужбы. Эти сведения могли быть использованы противником для планирования ракетно-артиллерийских ударов. В итоге суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС предупредили, что украинские спецслужбы не снижают активность поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий в Сети, соцсетях и мессенджерах. При этом все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Ранее 39 жителей 17 регионов России получили сроки от 10 до 26 лет лишения свободы за то, что совершили поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировали диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб.

Фигуранты были завербованы противником в телеграм-каналах по поиску быстрого заработка. Они рассчитывали на "легкие деньги", однако после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты подопечных либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы.

