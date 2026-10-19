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19 октября, 09:20

Экономика

Минимум девять ушедших автоконцернов продолжают получать выручку в России

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Не менее девяти иностранных автомобильных концернов, свернувших работу в России, оставили в стране дочерние структуры, которые продолжают получать выручку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Производители распорядились российским бизнесом по-разному после весны 2022 года: одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа, у других "дочки" ликвидируются или проходят процедуру банкротства.

"Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок", – указано в исследовании.

Компании "БМВ Русланд Трейдинг", "БМВ Лизинг" и "БМВ Банк" остались у немецкой марки BMW. Выручка первых двух структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. После прекращения производства и поставок автомобилей концерн сообщал, что будет продолжать поставлять запчасти и обслуживать машины, выпущенные для российского рынка.

Южнокорейская Hyundai после продажи петербургского завода сохранила "Хендэ Трак энд Бас Рус" и "Хендэ Кэпитал Сервисез". Продолжает работать и "Киа Россия и СНГ", принадлежащая европейским структурам Kia. Вместе эти три организации получили в 2025 году около 4,2 миллиарда рублей выручки.

Немецкий Volkswagen продал основной бизнес в России, но входящая в его группу марка Porsche сохранила "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва". Их суммарная выручка за 2025 год – примерно 1,2 миллиарда рублей.

Присутствие на российском рынке в том или ином виде сохранили также Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

При этом иначе сложилась судьба бывших российских предприятий Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover: они перешли к местным собственникам, поэтому их работу нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.

Ранее в России было зарегистрировано 6 товарных знаков корейского автопроизводителя Hyundai. Заявки на регистрацию логотипов Hyundai и Hyundai Certified компания подала в 2024–2025 годах. В августе 2026-го Роспатент принял положительное решение.

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