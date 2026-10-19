В Благовещенске иностранец тележкой насмерть сбил пенсионерку в магазине

Фото: МАХ/"Прокуратура Амурской области"

В Благовещенске перед судом предстанет 28-летний иностранец, во вине которого погибла 84-летняя посетительница супермаркета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

В начале мая мужчина, который работал специалистом по выкладке товара, загрузил в тележку упаковки с напитками сверх нормы. Из-за этого ему было плохо видно дорогу, и он наехал на пожилую женщину. Через двое суток она скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому вменяют причинение смерти по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее суд в Балашихе арестовал 40-летнего мужчину, который вылил на бывшую супругу кипяток из чайника. Инцидент произошел во время конфликта. В результате женщина получила ожоги. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурант свою вину не признал.