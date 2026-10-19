Пропавшую 12-летнюю шахматистку нашли в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Екатеринбурге нашли 12-летнюю девочку, которая пропала после шахматного турнира. Она находится в отделе полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

"Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям", – рассказали в ведомстве.

Ребенок пропал 18 октября. После участия соревнованиях в ТЦ "Веер Молл" подросток на эмоциях убежала от матери и перестала выходить на связь.

Она ушла на улицу без верхней одежды и денег. После случившегося мать сразу обратилась в полицию. Поисками девочки занимались полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".