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12 октября, 17:09

Происшествия

14-летняя девочка сбежала из дома ради замужества в Тверской области

Фото: 123RF.com/eakmoto

В городе Нелидово Тверской области 14-летняя девочка убежала из дома, чтобы выйти замуж. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова местного жителя.

О пропаже девушки стало известно из соцсетей, где появились ориентировки. По данным издания, девочка воспитывается в цыганской семье и могла уйти из дома самовольно. Согласно ориентировке, она ушла в 19:00 10 октября и не вернулась.

"Это самовольный уход, с ней, скорее всего, ничего не случилось. Девочка уехала, чтобы выйти замуж", – отметил местный житель.

Как он подчеркнул, подросток направилась к 13-летнему парню, который живет не в регионе. По словам собеседника издания, она уже убегала к нему.

"Не знаю, зачем родители обратились в полицию. Возможно, чтобы снять с себя юридическую ответственность, ведь девочка несовершеннолетняя, и в ЗАГСах подобные браки не регистрируют", – сказал он.

Ранее в Тверской области мальчик пропал после того, как покинул дачу родителей в СНТ "Майский". В поисках участвовали кинологи, операторы БПЛА и более 60 волонтеров. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Однако уже на следующий день ребенок вернулся домой.

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