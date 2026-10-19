Блогеру Монтян дали 1,5 года колонии по делу о призывах к экстремизму

Фото: depositphotos/AndreyPopov (Татьяна Монтян признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов)

Блогера и правоведа Татьяну Монтян (признана в РФ иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 1,5 года лишения свободы по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил ее адвокат Алексей Калугин в беседе с РИА Новости.

Монтян ранее просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву, ссылаясь на состояние здоровья. В этом ей отказали. От участия в процессе ее освободили – на некоторых заседаниях она присутствовала по видеосвязи из столичного суда.

"При этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна остается на свободе", – сказал адвокат.

Калугин добавил, что приговор будет обжалован. Защита добивалась оправдания, считая квалификацию деяния неправильной.

Монтян была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга еще в 2025 году. По данным СМИ, телеведущий Якеменко отмечал ее причастность к якобы хищению средств из организованных ею сборов на поддержку бойцов СВО.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указывала на большое количество жалоб россиян на блог Монтян, где якобы появлялись дискредитирующие российскую армию публикации.

