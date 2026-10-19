Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 10:22

Политика

Блогеру Монтян дали 1,5 года колонии по делу о призывах к экстремизму

Фото: depositphotos/AndreyPopov (Татьяна Монтян признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов)

Блогера и правоведа Татьяну Монтян (признана в РФ иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 1,5 года лишения свободы по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил ее адвокат Алексей Калугин в беседе с РИА Новости.

Монтян ранее просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву, ссылаясь на состояние здоровья. В этом ей отказали. От участия в процессе ее освободили – на некоторых заседаниях она присутствовала по видеосвязи из столичного суда.

"При этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна остается на свободе", – сказал адвокат.

Калугин добавил, что приговор будет обжалован. Защита добивалась оправдания, считая квалификацию деяния неправильной.

Монтян была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга еще в 2025 году. По данным СМИ, телеведущий Якеменко отмечал ее причастность к якобы хищению средств из организованных ею сборов на поддержку бойцов СВО.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указывала на большое количество жалоб россиян на блог Монтян, где якобы появлялись дискредитирующие российскую армию публикации.

Читайте также


судыполитика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика