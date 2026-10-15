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15 октября, 11:55

Происшествия

В Иркутской области девушка извинилась за постановочное видео о нападении из-за хиджаба

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Полиция Иркутской области провела проверку после публикации видео с инсценировкой нападения на девушку в хиджабе. Автором ролика оказалась 18-летняя местная жительница, которая хотела привлечь внимание к своему аккаунту. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Видеозапись обнаружили во время мониторинга интернета. Кадры быстро разошлись по соцсетям, где пользователи обсуждали предполагаемое нападение. Сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму установили, кто снял ролик, и доставили девушку в отдел полиции.

МВД выяснило, что история была выдуманной. Девушка заявила, что никогда не сталкивалась с агрессией из-за своего вероисповедания, и извинилась перед теми, кого задела публикация. В полиции также провели с ней профилактическую беседу и предупредили о возможных последствиях подобных розыгрышей.

Ранее на совещании с руководителями силового блока Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал мужчин, которые, по его словам, превратили длинные бороды и укороченные брюки в моду.

По его словам, они не посещают пятничную молитву и мечети, а целыми днями гуляют по проспектам и бездельничают, подавая дурной пример подрастающему поколению. Глава республики попросил их укоротить бороды и носить их в соответствии с религией.

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