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19 октября, 11:08

Общество

В Москве появились вакансии котоняни и капибариста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице работодатели ищут сотрудников для ухода за животными, в том числе котоняню с зарплатой до 120 тысяч рублей в месяц и "вайбового капибариста". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карьерного эксперта центра "Профессии будущего" Святослава Семеренко.

По его словам, в агрегированной базе центра насчитывается более 500 тысяч вакансий, среди которых регулярно встречаются нестандартные предложения. Семеренко отметил, что подобные вакансии демонстрируют разнообразие профессиональных направлений и возможностей на московском рынке труда.

Котоняне, в частности, предстоит кормить питомцев, убирать за ними, следить за чистотой, а также уделять животным внимание – брать на руки, гладить и расчесывать.

Еще одна необычная позиция – "вайбовый капибариста". Такой сотрудник не только готовит кофе, но и общается с посетителями, поддерживая атмосферу заведения. Его доход составляет около 130 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в Москве ищут зоотехника для ухода за рептилиями и насекомыми, а также работника, который будет заботиться о хищных птицах.

В базе центра также представлена вакансия старшего рыбовода – ихтиолога. Специалисту необходимо выращивать рыбу в установках замкнутого водоснабжения, контролировать кормление форели и вести рыбоводческие журналы.

Среди других предложений, связанных с животными, есть работа конюхом.

Ранее в Москве сообщали о необычных вакансиях, в том числе о работе по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Среди других предложений были должности флориста клубничных букетов с оплатой от 3,5 до 5 тысяч рублей за смену, вязальщицы с окладом от 80 тысяч рублей и дегустатора-контролера мясной продукции с доходом от 86 тысяч рублей.

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