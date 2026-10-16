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16 октября, 12:30

Общество

Пекари с опытом до 3 лет могут зарабатывать до 120 тыс рублей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве открыто около 4 тысяч вакансий для пекарей, а специалисты со стажем от 1 года до 3 лет могут рассчитывать на зарплату до 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе центра "Профессии будущего" ко Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.

Как пояснил руководитель столичной службы занятости и центра Андрей Тарасов, доход зависит от квалификации и опыта работы. При этом освоить профессию пекаря с нуля можно в центре практического обучения в Печатниках.

Программа подготовки рассчитана на 6,5 недели. Слушатели изучают рецептуры и технологии изготовления разных видов хлеба и выпечки, учатся работать с тестом и осваивают полный цикл производства хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяют практическим занятиям, которые помогают подготовиться к работе в реальных производственных условиях.

Для обучения используют профессиональное оборудование, в том числе конвекционные печи, машины для раскатки теста, шкафы шоковой заморозки и расстойки, индукционные плиты, спиральные тестомесы, холодильные шкафы и планетарные миксеры.

После завершения курса карьерные наставники центра помогают выпускникам с трудоустройством. Среди партнеров организации – более 3 тысяч компаний Москвы.

Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2026 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в общепите России стали шеф-повара. В среднем им предлагали 111 069 рублей в месяц, что на 9% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались сушисты со средним предложением 78 629 рублей, на третьем – кондитеры с 70 130 рублями.

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