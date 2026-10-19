Курсы Московского инновационного кластера прошли уже более 5 тысяч предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Обучающие программы Московского инновационного кластера (МИК) прошли уже более 5 тысяч человек. Это представители бизнеса из столицы и других регионов России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За все время Московский инновационный кластер подготовил 26 курсов по актуальным для предпринимателей темам. Самые популярные связаны с оформлением патентов, привлечением инвесторов и управлением научно-исследовательскими проектами", – рассказала Сергунина.



По ее словам, сейчас прием заявок открыт на 17 программ. Подобрать интересные для себя можно на странице "Практикум" цифровой платформы кластера i.moscow. Обучение охватывает пять ключевых направлений: "Интеллектуальная собственность", "Инвестиции", "Исследования и разработки", "Продажи" и "Развитие проекта".



Все курсы МИК бесплатные. Они включают видеолекции, методические материалы, практические занятия с экспертами (очные или онлайн) и тестирование. По итогам выпускникам выдают документы о повышении квалификации.

В рамках программы по подготовке инвесторов "Венчурная академия" проводятся офлайн-интенсивы в разных городах, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Якутск и Казань. А всего ее прошли представители 65 регионов России.

Московский инновационный кластер объединяет 41 тысячу компаний из столицы и еще 86 регионов России. На цифровой платформе i.moscow можно найти более 50 инструментов и мер поддержки для открытия, развития и масштабирования технологического бизнеса. С их помощью предприниматели подают заявки на гранты, получают консультации экспертов, выходят на новых заказчиков, тем самым сокращая путь от создания до внедрения передовых разработок.

Ранее в Москве подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Участники представили свои разработки в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства. Эксперты выбрали 36 победителей и призеров. В этом году число заявок на участие превысило 1,7 тысячи. Проанализировав технологичность, научную новизну и экономический потенциал проектов, члены жюри выделили 180 самых перспективных – вдвое больше, чем в 2025-м.

