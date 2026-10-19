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19 октября, 11:38

Происшествия

Около 200 человек перекрыли трассу в Мадриде из-за забастовки преподавателей

Фото: ТАСС/Zuma/Alejandro MartÃ­nez VÃ

Около 200 человек перекрыли движение на одном из участков трассы в Мадриде, устроив акцию в рамках бессрочной забастовки преподавателей. Об этом сообщила газета El Pais.

Протестующие вынесли на проезжую часть школьные парты и стулья. В связи с этим сотни водителей не смогли проехать по данному участку.

Бессрочная забастовка преподавателей стартовала 14 октября. Ее участники, в частности, добиваются роста финансирования, уменьшения числа учеников в классах и улучшения условий труда учителей.

В конце сентября во французском регионе Иль-де-Франс начались демонстрации учащихся, которые позже затронули всю страну. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования.

Речь идет в том числе о перегруженном расписании и нехватке учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.

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