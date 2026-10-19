У пса Стива из мема "Это фиаско, братан" заподозрили онкологию

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У сиба-ину по кличке Стив, ставшего героем мема "Это фиаско, братан", ветеринары обнаружили опухоль в брюшной полости, передает Mash.

Сначала владелец решил, что питомец просто набрал вес. Однако обследование в ветклинике показало новообразование в животе.

Стив прошел чекап, впереди компьютерная томография. После нее онколог даст заключение. Даже по самым скромным подсчетам, лечение обойдется не менее чем в 90 тысяч рублей. Хозяин, работающий строителем в Пятигорске, собирает деньги, чтобы спасти собаку.

Пес до последнего времени не вызывал тревоги: гулял, ел и играл, как и всегда. Однако в последнее время Стив погрустнел. Год назад он уже попадал к ветеринарам, но тогда все обошлось – пес симулировал, чтобы получить угощения.

Ранее герой мема "Борщ с капустой, но не красный", популярного в начале 2010-х, Никита Литвинков признался, что в 2015 году пережил острый алкогольный делирий, который называют белой горячкой. По словам Литвинкова, состояние сопровождалось параноидными кошмарами и галлюцинациями – тактильными и визуальными. Он добавил, что его "поливали водой".

