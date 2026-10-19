Памятник мошке поставили в Астраханской области

Фото: vk.ru/amahtubinsk

Арт-объект в виде мошки установили в парке "Летный" в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что идею установки такого элемента благоустройства горожане поддержали еще в 2021 году и теперь задумка воплотилась в жизнь. В администрации добавили, что теперь у всех желающих есть возможность сделать яркие снимки на фоне необычного объекта.

"Пусть он станет еще одной любимой точкой для семейных снимков и приятных воспоминаний о прогулках по парку", – отметили в администрации и призвали жителей бережно относиться к арт-объекту.

Ранее на Трафальгарской площади в Лондоне появилась трехметровая бронзовая фигура темнокожей женщины в синем платье. Работа художницы из США Чабалалы Селф получила название Lady in Blue ("Леди в синем"). Скульптура изображает не конкретную женщину, а собирательный образ молодой горожанки.