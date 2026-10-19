IHH: группа из 14 волонтеров застряла в каньоне в Турции

Фото: 123RF.com/duthotay

Группа из 14 волонтеров оказалась заблокирована в каньоне Язылы в турецкой провинции Ыспарта, 1 человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH).

"Состояние 13 остальных членов группы хорошее, спасатели предпринимают усилия по их спасению из горной местности", – говорится в заявлении.

Волонтеры прибыли в Ыспарту из Стамбула. По данным местных СМИ, группа проводила в каньоне учения.

Ранее 37-летний российский турист скончался во время полета на соло-параплане на турецком курорте Олюдениз. По данным СМИ, мужчина прыгнул с горы Бабадаг с высоты 1 900 метров. Через время после прыжка он упал на скалы по неустановленной причине.