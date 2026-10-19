19 октября, 15:02Спорт
Теннисистка Мирра Андреева сохранила третье место в рейтинге WTA
Фото: ТАСС/АР/Achmad Ibrahim
Россиянка Мирра Андреева осталась на третьей строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные официального сайта организации.
Первое место по-прежнему занимает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Следом идет представительница Белоруссии Арина Соболенко.
Ранее Андреева проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в финальном матче WTA в Пекине. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу спортсменки из КНР.
Циньвэнь попала в основную сетку турнира по спецприглашению со стороны организаторов. Россиянка была посеяна под четвертым номером.