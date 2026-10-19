Жителей столичного региона предупредили о ночных заморозках до минус 3 градусов

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В столичном регионе предстоящей ночью, 20 октября, ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом в Москве в эту ночь будет около 0 градусов. Затем в ночное время в среду и четверг, 21 и 22 октября, местами по области также ожидаются заморозки, а в самой столице будет от 1 до 3 градусов выше ноля. В пятницу минимальная температура ночью в городе составит до плюс 1–6 градусов.

Днем на неделе воздух будет прогреваться до плюс 9–13 градусов, ожидается солнечная погода и небольшой ветер. 19 и 20 октября ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а со среды он стихнет до 1–6 метров в секунду.

Атмосферное давление в первую половину недели будет высоким – 764–767 миллиметров ртутного столба, в последние дни рабочей недели оно опустится до 760 миллиметров ртутного столба. Это связано с антициклоном, объяснил Ильин.

Октябрь 2026 года оказался очень теплым по сравнению с другими аналогичными периодами за последние более чем 20 лет, добавил синоптик. Тем не менее превышение климатической нормы за месяц составит не менее плюс 3 градусов при норме плюс 10,4 градуса. В 2020 году в конце октября уже наблюдались морозы минус 15–20 градусов, напомнил специалист.

"Золотая осень закончится, когда все листья опадут с деревьев, поэтому пока наслаждаемся", – резюмировал Ильин.

Ранее синоптики рассказывали, что фактическая погода в городе отстает от климатического календаря примерно на две недели. Поэтому "золотая" осень задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет только в начале ноября – хотя по климату в это время должно начинаться предзимье.

В частности, 18 октября стало одним из четырех самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений в столице. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 16,3 градуса.

