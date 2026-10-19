ФАС признала рекламу "Мегафона" об активации "5G-режима" недостоверной

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу ПАО "Мегафон", предлагавшую активировать "5G-режим". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий рекламный ролик распространялся с апреля по май 2026 года на федеральных телеканалах. В нем фигурировал призыв включить "5G режим" в мобильном приложении. Однако ФАС выяснила, что в тот период коммерческого внедрения технологии 5G в России не было и оператор не мог технически предоставить такую услугу.

В ФАС полагают, что реклама могла сформировать у абонентов неверное представление о доступности рекламируемых услуг связи. Действия ПАО "Мегафон" признаны нарушающими требования закона о рекламе. Служба рассмотрит вопрос о привлечении оператора к ответственности по КоАП РФ.

Ранее ФАС выявила нарушения в рекламе страховки ОСАГО, которую летом предлагал "Альфа-Банк". Установлено, что в июне – июле 2026 года на телеканалах и радиостанциях банк распространял рекламу ОСАГО. Эти действия признали нарушением требования Закона о рекламе. Рекламу признали ненадлежащей.

