"Известия": объем обязательной информации в рекламе могут сократить в РФ

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Кабмин поддержал проект изменений в закон "О рекламе", который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах непосредственно в рекламе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отзыв правительства РФ.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что формально подобная реклама соответствует закону, однако на практике люди не успевают прочитать или услышать всю информацию.

"Сегодня мы часто видим рекламные ролики и баннеры, где основное сообщение буквально теряется за большим объемом обязательной информации: условиями акций, сведениями об организаторах, регистрационными данными и другими пояснениями. Мы предлагаем изменить не объем обязательной информации, а способ ее предоставления", – добавил парламентарий.

Вместо подробных дисклеймеров предлагается указывать ссылку или QR-код на сайт продавца, где потребитель сможет ознакомиться со всеми подробностями, условиями акций, конкурсов, игр и прочего.

Немкин подчеркнул, что законопроект был разработан в том числе с учетом обращений граждан и обсуждений с профессиональным сообществом.

Кабмин поддержал инициативу, при этом попросив авторов доработать сроки вступления в силу изменений согласно федеральному законодательству.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала нарушения в рекламе страховки ОСАГО, которую летом предлагал "Альфа-Банк". Ее признали ненадлежащей.

В сентябре в каналах национального мессенджера MAX начали появляться рекламные объявления. Вместе с тем о сроках и деталях полноформатного запуска рекламы в каналах платформы пока неизвестно, информация появится позже.