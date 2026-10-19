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19 октября, 10:55

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ТАСС: российская фигуристка Валиева вернулась в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Валиева вернулась в группу Тутберидзе – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российская фигуристка Камила Валиева вновь работает с группой тренера Этери Тутберидзе. О возобновлении сотрудничества сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

До этого спортсменка перешла к Светлане Соколовской на "Навка Арену".

Вместе с тем "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал команды Соколовской сообщила, что Валиева тренирует произвольную программу с четверным тулупом. Фигуристка исполнила прыжок в тренировочном прокате.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее отклонил апелляции Валиевой, а также фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на отзыв нейтрального статуса. После этого спортсмены могли оспорить решение союза в CAS.

Последние трое воспользовались этой возможностью. Однако Валиева не подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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