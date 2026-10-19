Полицейские застрелили медведя, забравшегося в дом пенсионерки в Югре

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Полицейские ликвидировали медведя, который пробрался в частный дом в поселке Дальнем Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Югре.

В полицию обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее дом забрался хищник. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу, однако к их приезду зверь выбрался из жилища и бегал по поселку.

Медведь вел себя агрессивно и представлял опасность для жителей. В связи с этим один из сотрудников применил против животного табельное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

Всего с начала года в стране отстрелили 4,6 тысячи медведей. Наибольшее количество случаев пришлось на Сибирь и Дальний Восток, где хищники чаще стали появляться рядом с населенными пунктами.

В то же время общая численность бурых медведей в России продолжает расти. По данным министерства природных ресурсов и экологии, с 1990 года она увеличилась более чем в 2,3 раза и достигла примерно 308 тысяч особей.