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19 октября, 10:48

Происшествия

В США учительница изнасиловала ученика 8-го класса

Фото: depositphotos/fabian19

Суд в американском штате Иллинойс приговорил 31-летнюю учительницу Зои Дункан-Сэвидж к шести месяцам лишения свободы по обвинению в совращении восьмиклассника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на WCIA.

Согласно материалам следствия, в апреле 2023 года учительница начала переписку с подростком в мессенджере. Общение быстро перешло на интимные темы, а педагог стала настойчиво звать школьника к себе в гости.

Когда подросток пришел к ней домой, женщина совершила насильственные действия сексуального характера, пишет издание. О произошедшем узнал школьный совет, который решил уволить Дункан-Сэвидж из школы.

Женщину арестовали спустя год, после завершения расследования. Вину учительница признала в августе 2026 года. До увольнения она работала в школе округа Мейкон.

Ранее в США преподавательница Джули Риццителло совратила двух учеников и забеременела от одного из них. По данным следствия, интимные отношения с первой жертвой она начала в 2017 году, а со второй – в 2024-м.

Беременность, обнаруженную после связи с первым учеником, женщина решила прервать. Романтические отношения с другим учащимся она начала, когда он устроился работать в пекарню семьи Риццителло и стал часто бывать у нее дома.

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