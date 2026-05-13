13 мая, 12:42

Происшествия

В США учительнице грозит 30 лет тюрьмы за секс с учеником

Во Флориде 37-летняя учительница Хизер Мэшберн-Смит несколько раз вступила в сексуальную связь с 17-летним подростком в школьном кабинете. Теперь ей грозит 30 лет тюрьмы, передает New York Post.

Женщина начала переписываться с учеником в мессенджере после того, как он назвал ее привлекательной. Она жаловалась ему на семейную жизнь и обещала уйти от мужа, когда школьнику исполнится 18 лет.

Через некоторое время после произошедшего подросток заблокировал аккаунт преподавательницы, однако она писала ему в других соцсетях. Позже Мэшберн-Смит подтвердила, что ей было известно о возрасте ученика, но рядом с ним она "чувствовала себя желанной". Женщину отстранили от работы.

Ранее 49-летнюю учительницу специализированной школы во Флориде обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. По словам потерпевшего, родители выгнали его из дома. Тогда преподаватель предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В течение двух месяцев учебного года юноша жил с учительницей. За это время женщина совершила в отношении него не менее 5 изнасилований.

