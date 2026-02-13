Форма поиска по сайту

13 февраля, 13:08

Происшествия
Star News: учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них в США

В США учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них

Фото: depositphotos/dechevm

Преподавательница совратила двух учеников и забеременела от одного из них в США, передает News.ru со ссылкой на издание Star News.

Джули Риццителло обучала детей английскому языку в школе города Уолл американского штата Нью-Джерси. Согласно материалам следствия, с первой жертвой она вступила в интимные отношения в 2017 году, а со второй – в 2024-м.

Беременность женщина обнаружила после связи с первым учеником, но решила ее прервать. При этом с другим учащимся она начала романтические отношения, когда он устроился работать в пекарню семьи Риццителло и стал часто посещать ее дом.

Утверждается, что отношения привели к тому, что молодой человек оставил учебу в колледже и оказался в зависимости от учительницы.

В результате судебного разбирательства в 2024 году женщину приговорили к 10 годам тюремного заключения за оба эпизода изнасилования.

Схожий инцидент ранее произошел в городе Алис, штат Техас. 26-летняя преподавательница отвезла троих учеников на парковку супермаркета, где и вступила в интимную связь с одним из них. Все случилось в машине, в которой в тот момент находились и другие дети.

Расследование началось после того, как у одного из школьников обнаружили электронную сигарету, подаренную женщиной. В результате четверо учеников признались в неподобающих отношениях с обвиняемой. Также выяснилось, что она совратила еще как минимум двух несовершеннолетних.

